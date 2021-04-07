Минцифры предложило ввести для соцсетей особый режим регулирования личных данных

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Минцифры внесло предложение ввести новый отдельный режим регулирования персональных данных в соцсетях для упрощения регистрации и защиты данных пользователей.

"Мы сейчас формируем законодательную инициативу, чтобы создать условия для защиты пользователей и снять барьеры, когда соцсети самостоятельно вынуждены кого-то идентифицировать и хранить персональные данные", – приводит слова главы ведомства Максута Шадаева Агентство "Москва".

Он также отметил, что на данный момент законодательство в сфере персональных данных избыточно для работы соцсетей.

Ранее в России начался эксперимент по авторизации пользователей интернет-платформ через портал "Госуслуги". Тестирование пройдет до 1 июля 2022 года.

В Минцифры считают, что такой способ обеспечит более удобное и безопасное общение между юзерами и бизнесом. Пользователи смогут выбирать способы регистрации: по отдельному логин-паролю или с помощью портала госуслуг.