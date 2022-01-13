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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что блогеры должны нести ответственность за недостоверную информацию наравне со СМИ.

По его словам, это в полной мере отвечает запросам времени, поскольку в некоторых случаях блогеры приходят к выводам, не соответствующим действительности, которые негативно отражаются на процессе расследования преступлений.

"В связи с активным развитием этих источников информации необходимо законодательно определить правовой статус таких площадок и их авторов. Ведь их аудитория по охвату нередко намного больше, чем у некоторых средств массовой информации", – сказал Бастрыкин "Российской газете".

Ранее начальник столичной ГИБДД Александр Быков рассказал, что московская инспекция подписалась в соцсетях на блогеров, пропагандирующих нарушение правил дорожного движения, для оценки их действий.

