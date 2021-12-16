Сенатор предложил конфисковывать автомобили у автоблогеров-хулиганов

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"
У видеоблогеров и других автовладельцев, которые регулярно нарушают ПДД и являются источником повышенной общественной опасности, следует конфисковывать машины, сообщил РИА Новости сенатор Александр Башкин.
"Видимо, действительно необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию. Если водитель – собственник автомобиля, при этом являющийся источником повышенной опасности для окружающих, то автомобиль надо конфисковывать. Конечно, при условии многократных правонарушений, при условии, что он представляет серьезную общественную опасность", – отметил он.
По словам сенатора, если в подобных случаях бесполезны уговоры, штрафы, а также нарушители не беспокоятся об угрозе собственной жизни и жизни и безопасности других людей, значит, им еще рано владеть автомобилем.
Башкин напомнил, что за последнее время произошло много крупных ДТП с участием видеоблогеров, а их опасная манера вождения уже становится предметом особого беспокойства, так как они угрожают все большему числу других людей.
При этом в некоторых отраслях действующего законодательства уже есть пункты о конфискации предметов, с помощью которых было совершено преступление. Например, это касается оружия браконьеров, подчеркнул сенатор. По его мнению, конфискация может иметь полезный воспитательный эффект, так как многие к имуществу и деньгам относятся бережнее, чем к собственной жизни.
"Блогеры зачастую являются людьми, которые в погоне за хайпом, за популярностью совершают невообразимые поступки, угрожая не только своей, но и чужой безопасности. К сожалению, чем опасней их выходки, тем больше они привлекают внимания зрителей", – заключил сенатор.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил обнулять аккаунты блогеров в социальных сетях после ситуаций, сходных с историей Михаила Литвина, который прокатился на авто в подмосковном торговом центре.
Вице-спикер отметил, что если у аккаунта будет ноль подписчиков, то история будет развиваться по-другому. При этом депутат считает, что сажать блогеров за это не стоит, так как в век соцсетей лучше лишать их внимания аудитории.
В ГД предложили обнулять аккаунты блогеров после скандального видео с Литвиным
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