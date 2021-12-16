Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:12

Сенатор предложил конфисковывать автомобили у автоблогеров-хулиганов

общество авто

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"

У видеоблогеров и других автовладельцев, которые регулярно нарушают ПДД и являются источником повышенной общественной опасности, следует конфисковывать машины, сообщил РИА Новости сенатор Александр Башкин.

"Видимо, действительно необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию. Если водитель – собственник автомобиля, при этом являющийся источником повышенной опасности для окружающих, то автомобиль надо конфисковывать. Конечно, при условии многократных правонарушений, при условии, что он представляет серьезную общественную опасность", – отметил он.

По словам сенатора, если в подобных случаях бесполезны уговоры, штрафы, а также нарушители не беспокоятся об угрозе собственной жизни и жизни и безопасности других людей, значит, им еще рано владеть автомобилем.

Башкин напомнил, что за последнее время произошло много крупных ДТП с участием видеоблогеров, а их опасная манера вождения уже становится предметом особого беспокойства, так как они угрожают все большему числу других людей.

При этом в некоторых отраслях действующего законодательства уже есть пункты о конфискации предметов, с помощью которых было совершено преступление. Например, это касается оружия браконьеров, подчеркнул сенатор. По его мнению, конфискация может иметь полезный воспитательный эффект, так как многие к имуществу и деньгам относятся бережнее, чем к собственной жизни.

"Блогеры зачастую являются людьми, которые в погоне за хайпом, за популярностью совершают невообразимые поступки, угрожая не только своей, но и чужой безопасности. К сожалению, чем опасней их выходки, тем больше они привлекают внимания зрителей", – заключил сенатор.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил обнулять аккаунты блогеров в социальных сетях после ситуаций, сходных с историей Михаила Литвина, который прокатился на авто в подмосковном торговом центре.

Вице-спикер отметил, что если у аккаунта будет ноль подписчиков, то история будет развиваться по-другому. При этом депутат считает, что сажать блогеров за это не стоит, так как в век соцсетей лучше лишать их внимания аудитории.

В ГД предложили обнулять аккаунты блогеров после скандального видео с Литвиным

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать