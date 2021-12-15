В Госдуме предложили обнулять аккаунты блогеров-хулиганов

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Аккаунты блогеров в социальных сетях необходимо обнулять после ситуаций, сходных с историей Михаила Литвина, который прокатился на авто в подмосковном торговом центре. Об этом РИА Новости заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По его словам, главная цель таких роликов – показать себя и свое времяпрепровождение.

"Главным наказанием будет для него – отрубить его от своего прокачанного аккаунта с большим количеством подписчиков. Роскомнадзор должен это сделать. В правоохранительные органы должны обратиться пользователи соцсетей, где он проводил трансляцию", – подчеркнул Чернышов.

Вице-спикер отметил, что если у аккаунта будет ноль подписчиков, то история будет развиваться по-другому. При этом депутат считает, что сажать блогеров за это не стоит, так как в век соцсетей лучше лишать их внимания аудитории.

"Ну и наказать рублем. Деньги, которые он получает на своем трафике, было бы здорово отдать в какой-нибудь благотворительный фонд. Это было бы правильно с учетом приближающегося Нового года", – добавил Чернышов.

Ранее подмосковная прокуратура организовала проверку после публикации видео, на котором запечатлено, как блогер Михаил Литвин ездит на автомобиле внутри торгового центра в Одинцове. Прокуратура оценит соблюдение норм законодательства и правомерность распространения ролика.

