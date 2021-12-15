В Госдуме предложили обнулять аккаунты блогеров-хулиганов

15:50
Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр
Аккаунты блогеров в социальных сетях необходимо обнулять после ситуаций, сходных с историей Михаила Литвина, который прокатился на авто в подмосковном торговом центре. Об этом РИА Новости заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
По его словам, главная цель таких роликов – показать себя и свое времяпрепровождение.
"Главным наказанием будет для него – отрубить его от своего прокачанного аккаунта с большим количеством подписчиков. Роскомнадзор должен это сделать. В правоохранительные органы должны обратиться пользователи соцсетей, где он проводил трансляцию", – подчеркнул Чернышов.
Вице-спикер отметил, что если у аккаунта будет ноль подписчиков, то история будет развиваться по-другому. При этом депутат считает, что сажать блогеров за это не стоит, так как в век соцсетей лучше лишать их внимания аудитории.
"Ну и наказать рублем. Деньги, которые он получает на своем трафике, было бы здорово отдать в какой-нибудь благотворительный фонд. Это было бы правильно с учетом приближающегося Нового года", – добавил Чернышов.
Ранее подмосковная прокуратура организовала проверку после публикации видео, на котором запечатлено, как блогер Михаил Литвин ездит на автомобиле внутри торгового центра в Одинцове. Прокуратура оценит соблюдение норм законодательства и правомерность распространения ролика.
Прокуратура проверит видео блогера Литвина с ездой на машине по ТЦ в Подмосковье
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