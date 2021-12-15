Блогер Литвин проехал на автомобиле по ТЦ в Одинцове

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Подмосковная прокуратура организовала проверку после публикации видео, на котором запечатлено, как блогер ездит на автомобиле внутри торгового центра в Одинцове. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

"Прокуратура организовала проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором блогер демонстрирует, как передвигается на автомобиле внутри здания одного из торговых центров Одинцовского городского округа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура оценит соблюдение норм законодательства и правомерность распространения ролика.

Речь идет о блогере Михаиле Литвине, который опубликовал соответствующий ролик на своей странице в социальной сети Instagram.

В июле суд лишил Литвина водительских прав на 4 месяца. Его признали виновным в выезде на встречную полосу в районе Пресненской набережной. В процессе судебного разбирательства Литвин полностью признал вину.

Это не первое нарушение блогера: Литвина не раз задерживали за его ролики, в которых он устраивал пранки, а также сжигал и разбивал автомобили. В феврале этого года он разбил спорткар Porsche Taycan Turbo S, въехав в витрину автосалона.