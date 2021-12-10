В Госдуме рассказали о проекте ужесточения наказания для лихачей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Законопроект об ужесточении наказания для лихачей будет обсуждаться с экспертами и представителями правоохранительных органов. Об этом рассказал один из авторов инициативы депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

По его словам, проект обсудят на экспертных площадках и Координационном совете.

"Будем на наших площадках обсуждать инициативы с приглашенными экспертами, общественниками и представителями правоохранительных органов", – цитирует Шхагошева РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что внесение законопроекта может быть отложено на следующий год.

Ранее сообщалось, что законопроекты, предусматривающие усиление уголовной и административной ответственности за хулиганство за рулем, могут внести в Госдуму после Нового года. Инициативы практически готовы, однако для внесения законопроектов об изменениях в УК и КоАП необходимы отзывы Верховного суда и правительства.

