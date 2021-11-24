В Совфеде назвали видео блогеров-лихачей доказательством их вины

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Фото: depositphotos/tiff
Видео блогеров, публикующих в своих аккаунтах ролики с автогонками на улицах, будет считаться доказательством их вины, заявила зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. Об этом сообщает РИА Новости.
"Тем самым они осознанно совершают административные правонарушения, делают это систематически и сами формируют доказательную базу для применения в их адрес административных санкций", – отметила Рукавишникова.
Сенатор подчеркнула, что в действующем КоАП самостоятельного состава "опасное вождение" нет. Но, по ее словам, такой состав уже заложен в проект нового КоАП.
Ранее резонансное ДТП с участием блогера Саида Губденского произошло на Кутузовском проспекте. Он выехал на BMW на встречную полосу и протаранил Mercedes и Volvo. В результате аварии он и его пассажир, президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов, скончались.
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