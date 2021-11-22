Число пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте увеличилось до двух

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Возросло число пострадавших в аварии, которая произошла в выходные на Кутузовском проспекте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичного департамента ГОЧСиПБ.

"В результате ДТП двое человек пострадали, двое погибли", – говорится в сообщении.

О ДТП на Кутузовском проспекте стало известно в субботу, 20 ноября. В результате аварии погиб автоблогер Саид Губденский. Вторым погибшим стал президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

В столичной Госавтоинспекции рассказали, что ДТП произошло из-за выезда на полосу встречного движения автомобиля BMW, за рулем которого был Губденский.

