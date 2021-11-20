Четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Кутузовском проспекте произошло ДТП с четырьмя автомобилями, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Движение в сторону центра свободно по двум полосам из шести. Выбирайте пути объезда", – говорится в сообщении.

На месте аварии работают оперативные службы города.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах, в ДТП несколько человек пострадали и один погиб. Данная информация уточняется.

Ранее на внутренней стороне 22-го километра дороги произошло ДТП. Там столкнулись четыре машины. В результате аварии оказались заняты три полосы движения из пяти. О пострадавших в ДТП не сообщалось.