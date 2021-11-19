Четыре автомобиля столкнулись на МКАД в районе Каширского шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Крупная авария случилась на МКАД в районе Каширского шоссе. Об этом информирует департамент транспорта Москвы.

Известно, что ДТП случилось на внутренней стороне 22-го километра дороги. Там столкнулись четыре машины.

"На месте работают городские службы", – уточняется в телеграм-канале Дептранса.

В результате ДТП оказались заняты три полосы движения из пяти. О пострадавших в аварии не сообщается.

Ранее ДТП с участием шести машин произошло на Люблинской улице на юго-востоке Москвы. В результате в районе места происшествия было затруднено движение автомобилей.