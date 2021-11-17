Шесть автомобилей столкнулись на Люблинской улице

14:50
Шесть машин столкнулись на Люблинской улице в Москве
ДТП с участием шести машин произошло на Люблинской улице на юго-востоке Москвы, в районе места происшествия затруднено движение автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"На Люблинской улице в районе дома 153 столкнулись шесть автомобилей. <...> Заняты две полосы движения в сторону пересечения с улицей Верхние Поля", – говорится в сообщении.
Отмечается, что для движения свободны две полосы. В настоящее время на месте работают оперативные службы.
Источник в экстренных службах сообщил Агентству "Москва", что в результате аварии в одной из машин зажало женщину.
Ранее в Москве автомобиль "Газель" при выезде с Северо-Восточной хорды на внешнюю сторону МКАД не справился с управлением и наехал на ограждение проезжей части. В итоге машина перевернулась. В результате пострадали три человека.
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