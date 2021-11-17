Прокуратура проводит проверку в связи с ДТП с участием маршрутки в Москве

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Прокуратура проводит проверку в связи с ДТП с участием частного маршрутного такси в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, при выезде с Северо-Восточной хорды на внешнюю сторону МКАД автомобиль "Газель", перевозящий пассажиров, не справился с управлением и наехал на ограждение проезжей части. В итоге машина перевернулась.

В результате происшествия пострадали три человека. Одну пострадавшую женщину госпитализировали. Еще двоих осматривают медики.

В ходе проверки прокуроры дадут оценку исполнению частной компанией – перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках. В обстоятельствах ДТП также разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

Для движения свободны три полосы из пяти. Ранее говорилось, что съезд с трассы М-11 на внешнюю сторону МКАД перекрыт.