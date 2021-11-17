Прокуратура проводит проверку в связи с ДТП с участием маршрутки в Москве

12:46
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"
Прокуратура проводит проверку в связи с ДТП с участием частного маршрутного такси в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, при выезде с Северо-Восточной хорды на внешнюю сторону МКАД автомобиль "Газель", перевозящий пассажиров, не справился с управлением и наехал на ограждение проезжей части. В итоге машина перевернулась.
В результате происшествия пострадали три человека. Одну пострадавшую женщину госпитализировали. Еще двоих осматривают медики.
В ходе проверки прокуроры дадут оценку исполнению частной компанией – перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках. В обстоятельствах ДТП также разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
Для движения свободны три полосы из пяти. Ранее говорилось, что съезд с трассы М-11 на внешнюю сторону МКАД перекрыт.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: