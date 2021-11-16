Движение по внешней стороне ТТК затруднено из-за ДТП в Кутузовском тоннеле

Фото: телеграм-канал Дептранс. Оперативно"

В тоннеле на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека.

При этом в Дептрансе заявили, что участниками ДТП стали три автомобиля. Из-за этого затруднено движение по внешней стороне ТТК.

Ранее на улице Дорожной в Чертанове автомобиль въехал под фуру. Легковушку на большой скорости занесло под большегруз, который стоял на обочине.

В результате ДТП никто не пострадал. Предполагается, что причиной аварии могла стать скользкая дорога.