В ДТП на Кутузовском проспекте погиб известный блогер

Фото: instagram.com/said.gubdenskiy

В аварии на Кутузовском проспекте погиб блогер Саид Губденский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"За рулем автомобиля BMW, попавшего в ДТП на Кутузовском проспекте, находится блогер Саид Губденский. От полученных травм он умер", – говорится в сообщении.

Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, ДТП произошло из-за выезда на полосу встречного движения автомобиля BMW. В результате столкнулись три машины. Водитель BMW скончался на месте, пассажир, находившийся с ним в машине, умер в больнице.

На месте происшествия затруднено движение транспорта. Там работает следственно-оперативная группа.