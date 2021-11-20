Появилось видео ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб блогер Губденский

Видео: телеграм-канал Mash

В Сети появилось видео смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в которой погиб блогер Саид Губденский.

Момент аварии зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилей, проезжавших в этот момент. На кадрах видно, как BMW, за рулем которого находился блогер, сначала заносит на мокрой дороге и разворачивает, после чего автомобиль вылетает на встречную полосу движения. Там произошло столкновение транспортного средства с автомобилями Volvo и Mercedes.

О трагическом инциденте стало известно ранее. Сообщалось, что Саид Губденский, находившийся за рулем BMW, погиб на месте от полученных травм. Пассажир автомобиля умер в больнице.

