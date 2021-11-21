Блогера Губденского, погибшего в аварии на Кутузовском проспекте, неоднократно лишали прав

Блогера Саида Губденского, погибшего в аварии на Кутузовском проспекте, неоднократно лишали прав за различные нарушения. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Следователи назвали предварительные причины аварии. По одной из них, на встречку BMW блогера вынесло из-за резких перестроений на большой.

Сам Губденский в последнее время жаловался на депрессию. Об этом он писал у себя на странице в

Instagram. А в день аварии он похвастался в соцсетях новой машиной. И через полтора часа случилась трагедия. Вместе с блогером в машине находился и президент Федерации автоспорта Дагестана Заур Ибрагимов. Он тоже погиб.

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