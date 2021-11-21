В Ленобласти труп мужчины выпал из багажника автомобиля в момент ДТП – СМИ

12:27
Фото: телеграм-канал MASH
На трассе А-121 "Сортавала" в Ленинградской области произошло ДТП, в момент которого из багажника врезавшегося в ограждение автомобиля выпал труп мужчины. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его данным, примерно в 4:10 утра автомобиль Mitsubishi Galant врезался в отбойник на трассе во Всеволожском районе. Из-за удара у машины открылся багажник, из которого на асфальт выпало тело мужчины с травмами шеи.
Сообщается, что после этого из иномарки вышли несколько человек и скрылись в лесу. Полицейским удалось выяснить, что автомобиль принадлежит 57-летнему жителю Оренбургской области.
Позднее правоохранителям удалось задержать водителя и двоих пассажиров Mitsubishi, а также установить личность убитого. Им оказался 50-летний предприниматель Аркади Казинян, проживавший в Санкт-Петербурге с 1996 года и занимавшийся шиномонтажным бизнесом.
По некоторым данным, убийство предпринимателя произошло в одном из гаражных кооперативов Калининского района Санкт-Петербурга. Официальных комментариев правоохранительных органов по данному инциденту пока нет.
Ранее труп мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире жилого дома на северо-западе Москвы. По данным источника в правоохранительных органах, убитый – адвокат Московской коллегии адвокатов "Манаков и партнеры" Артем Каракаев. Полиция ведет поиск причастных к преступлению.
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