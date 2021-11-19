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Москва 24

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Происшествия

02:17

Тело адвоката с ножевыми ранениями обнаружили в квартире на северо-западе Москвы

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Труп мужчины нашли в квартире жилого дома на северо-западе Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте ГСУ Следственного комитета РФ.

Известно, что тело мужчины 1980 года рождения было обнаружено в доме по улице Маршала Жукова в четверг, 18 ноября. Как уточнили в СК, на трупе имелись ножевые ранения в области груди и шеи.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", – отмечается в материале.

В данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Ведется поиск причастных к преступлению.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, убитый – Артем Каракаев. Он являлся адвокатом Московской коллегии адвокатов "Манаков и партнеры".

Ранее стало известно, что на юго-западе Москвы внучка зарезала дедушку во время ссоры. Девушка нанесла родственнику множественные ножевые ранения в область туловища и шеи. От полученных повреждений пожилой мужчина скончался на месте.

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