Москвич позвонил в полицию и признался в убийстве четырех человек – СМИ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Житель Москвы позвонил в полицию и признался в убийстве четырех человек. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, звонивший не уточнил, когда именно совершил названные преступления, однако заявил, что якобы закопал тела жертв.

Уточняется, что неизвестный проживает в центре столицы. Принявшие звонок сотрудники полиции усомнились в его адекватности, однако решили проверить информацию и решили лично побеседовать, а не по телефону.

По последним данным, пока информация о преступлении не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске по подозрению в убийстве и расчленении знакомого задержали мужчину. Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель.

Он рассказал, что познакомился с убитым в 2019 году в СИЗО. Он также признался, что убил знакомого в результате ссоры.