Москвич позвонил в полицию и признался в убийстве четырех человек – СМИ

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Житель Москвы позвонил в полицию и признался в убийстве четырех человек. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, звонивший не уточнил, когда именно совершил названные преступления, однако заявил, что якобы закопал тела жертв.
Уточняется, что неизвестный проживает в центре столицы. Принявшие звонок сотрудники полиции усомнились в его адекватности, однако решили проверить информацию и решили лично побеседовать, а не по телефону.
По последним данным, пока информация о преступлении не подтвердилась.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске по подозрению в убийстве и расчленении знакомого задержали мужчину. Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель.
Он рассказал, что познакомился с убитым в 2019 году в СИЗО. Он также признался, что убил знакомого в результате ссоры.
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