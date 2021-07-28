В Москве задержали мужчину, ударившего ножом сиделку

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В квартире на Кусковской улице на востоке Москвы неизвестный мужчина, назвавшийся курьером, ранил ножом сиделку пожилой женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Мужчина под видом курьера позвонил в одну из квартир и сообщил о доставке. Когда ему открыла дверь женщина, он нанес ей порядка десяти ножевых ранений", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшую госпитализировали.

Пресс-служба столичного ГУ МВД России сообщила, что злоумышленника удалось задержать. По факту случившегося организовали проверку. Специалисты выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее в полицию обратился москвич, которому прохожий воткнул в спину шприц из-за отказа дать мелочь.