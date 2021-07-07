Москвич рассказал, что ему воткнули в спину шприц из-за отказа дать мелочь

16:52
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В полицию обратился москвич, которому прохожий воткнул в спину шприц из-за отказа дать мелочь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Информацию о проведении проверки по этому поводу подтвердили в пресс-службе столичного ГУМВД.
По информации полиции, 35-летний москвич сообщил в ОВД о случившемся еще 28 июня. По его словам, неизвестный ударил его в спину острым предметом на Производственной улице и скрылся.
Как рассказал собеседник агентства, конфликт случился после того, как потерпевший отказался дать прохожему мелочь. Злоумышленник ударил мужчину шприцем, содержимое которого неизвестно.
Ранее правоохранители задержали жительницу Архангельской области, которая повздорила с отцом и ударила его ножом в спину, так как он ел суп прямо из кастрюли.
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