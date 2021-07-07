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Москва 24

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Происшествия

16:52

Москвич рассказал, что ему воткнули в спину шприц из-за отказа дать мелочь

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В полицию обратился москвич, которому прохожий воткнул в спину шприц из-за отказа дать мелочь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Информацию о проведении проверки по этому поводу подтвердили в пресс-службе столичного ГУМВД.

По информации полиции, 35-летний москвич сообщил в ОВД о случившемся еще 28 июня. По его словам, неизвестный ударил его в спину острым предметом на Производственной улице и скрылся.

Как рассказал собеседник агентства, конфликт случился после того, как потерпевший отказался дать прохожему мелочь. Злоумышленник ударил мужчину шприцем, содержимое которого неизвестно.

Ранее правоохранители задержали жительницу Архангельской области, которая повздорила с отцом и ударила его ножом в спину, так как он ел суп прямо из кастрюли.

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