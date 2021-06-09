В Архангельской области женщина убила отца за то, что он ел из кастрюли

13:49
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Правоохранители задержали жительницу Архангельской области, которая повздорила с отцом и ударила его ножом в спину, так как он ел суп прямо из кастрюли. Информация об этом опубликована на сайте регионального Следственного комитета.
Тело 70-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением в области спины было обнаружено около частного дома в поселке Савинском 6 июня. По подозрению в убийстве была задержана его 36-летняя дочь.
"В ходе допроса подозреваемая признала свою вину и пояснила следователю, что конфликт с отцом произошел из-за того, что он ел суп ложкой прямо из кастрюли. В ходе словесной ссоры она ударила его ножом в спину", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что женщина раскаивается в содеянном. При этом следствие будет просить суд об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что в Омской области мужчина заживо закопал своего отца. Перед этим он несколько раз ударил его по голове. При проведении экспертизы выяснилось, что пенсионер умер от общего переохлаждения организма.
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