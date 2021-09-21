Жителя Подольска подозревают в убийстве и расчленении знакомого

12:17
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Подольске задержали мужчину, которого подозревают в убийстве и расчленении знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Московской области.
В понедельник, 20 сентября, местный житель обнаружил в районе проспекта Юных Ленинцев завернутые в пакет человеческие части тела. По факту произошедшего возбудили дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").
Эксперты в короткие сроки установили личность погибшего и задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель.
Мужчина рассказал, что познакомился с убитым в 2019 году в СИЗО. Он также признался, что убил знакомого в результате ссоры.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось о том, что в Воронеже мужчина убил знакомую семью, а после напал на отдел полиции. По факту произошедшего возбудили несколько уголовных дел.
Появилось фото с места задержания подозреваемого в атаке на отдел МВД под Воронежем
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