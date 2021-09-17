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Происшествия

12:29

В Москве осудили мужчину за двойное убийство

суды происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский городской суд приговорил Мурата Оразаева к 14 годам колонии строгого режима за двойное убийство. Житель Кабардино-Балкарской Республики зарезал знакомого и его сожительницу в Преображенском районе, сообщает Агентство "Москва".

Следователи выяснили, что 11 мая Оразаев распивал алкоголь в квартире знакомого на улице Суворовской. В ходе возникшего конфликта 30-летний мужчина схватил нож и начал наносить удары хозяину жилища. Сожительница потерпевшего попыталась остановить гостя, однако в ответ получила несколько ударов.

"Реализуя внезапно возникший умысел на убийство, Оразаев стал поочередно наносить удары ножом по голове, шее, груди и конечностям как мужчины, так и его сожительницы, продолжая бить их ножом до того момента, пока потерпевшие не перестали подавать признаки жизни", – говорится в сообщении.

В общей сложности Оразаев нанес не менее 25 ударов ножом.

Мужчину приговорили по статье "Убийство двух лиц, с целью облегчить совершение преступления" (пункт "а" и пункт "к" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России).

Ранее сообщалось, что в Воронежской области мужчина убил семью, а после напал на местное отделение полиции. В результате подрыва входной двери пострадал полицейский.

Дело об убийстве семьи и нападении на полицейского передали в центральный аппарат СК

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