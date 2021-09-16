Напавший на отделение полиции в Воронежской области ранее убил знакомую семью

11:56
Фото: телеграм-канал Baza
Мужчина, подозреваемый в подрыве двери здания отделения полиции в городе Лиски Воронежской области, перед этим убил знакомую семью на почве бытового конфликта. Об этом сообщается на сайте областного управления СК.
"По предварительным данным, мужчина совершил убийство знакомой семьи на почве бытового конфликта. Затем он направился к зданию ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области и при помощи взрывного устройства совершил подрыв входной двери здания отдела полиции", – говорится в сообщении.
В результате взрыва полицейский 1995 года рождения получил не опасное для жизни осколочное ранение ноги. По данным следствия, после этого злоумышленник сел в автомобиль "Нива" и уехал с места преступления в направлении города Острогожск. В настоящее время правоохранители устанавливают личность мужчины и делают все необходимое для его задержания.
"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" части 2 статьи 105, частью 1 статьи 222, статьей 317, частью 1 статьи 222.1 УК РФ, по фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства", – отметили в ведомстве.
Позднее в четверг стало известно, что дело об убийстве и ранении полицейского под Воронежем передано в центральный аппарат СК.
Ранее сообщалось, что ранним утром 16 сентября неизвестный напал на отделение полиции в городе Лиски Воронежской области и ранил одного из сотрудников. Сообщалось, что он скрылся на автомобиле.
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