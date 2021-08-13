Убившего семью подростка в Прикамье направят в психбольницу

Фото: СК РФ

Подростка, убившего мать, отца и сестру в Пермском крае, планируют направить на принудительное лечение из-за психического расстройства. Об этом сообщает СК РФ.

"В отношении несовершеннолетнего следователем была назначена и проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в силу имеющегося у него хронического психического расстройства", – говорится в сообщении.

Сейчас уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд.

Ранее суд заключил под стражу подростка. Ему предъявлено обвинение по статье "Убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью". До этого он признался в убийстве матери, отца и маленькой сестры, назвав мотивом преступления семейные конфликты.

Инцидент произошел 1 марта в частном жилом доме в поселке Октябрьском Пермского края. После убийства родителей несовершеннолетний, воспользовавшись мобильным телефоном матери, похитил через приложение Сбербанк Онлайн 10 тысяч рублей. Затем, дождавшись возвращения из школы своей 12-летней сестры, убил и ее. Подозреваемый был задержан в Екатеринбурге.