Камчатский депутат признался, что случайно застрелил человека

Фото: zaksobr.kamchatka.ru

Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин заявил, что случайно застрелил человека, когда пытался отпугнуть медведя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя парламентария Ольгу Струченко.

Парламентарий объяснил, что инцидент произошел вечером в поселке Озерновский, жители которого пожаловались на разгуливающего по местной свалке хищника. Тогда Редькин взял ружье, чтобы попытался самостоятельно его прогнать.

"В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице", – говорится в обращении политика.

По словам депутата, за содеянное он готов понести наказание, которое определит для него суд. Он уже приостановил свое членство в партии "Единая Россия" и снял свою кандидатуру с выборов депутатов местного заксобрания.

Редькин вместе с супругой является совладельцем компании "Витязь-Авто", занимающейся добычей и переработкой рыбы, и ООО "Новый дом". Согласно последней декларации, его доход за 2020 год составил 315 миллионов рублей.

Ранее на Чукотке было возбуждено уголовное дело в отношении депутата думы Магадана Александра Крамаренко из-за отстрела почти 180 гусей.

Скандал вызвала фотография, опубликованная в Instagram. На снимке мужчина стоит на фоне надписи "Чукотка 2021", выложенной из сотни тушек убитых птиц. Фото заинтересовало департамент природных ресурсов и экологии региона, представители которого пообещали привлечь виновного к ответственности.

Некоторые узнали в лице охотника Крамаренко, однако сам депутат свою вину не признал, утверждая, что фото отредактировано. Кроме того, по его словам, на фотографии только перьевые чучела птиц, а не настоящие гуси.

