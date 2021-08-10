Камчатский депутат признался, что случайно застрелил человека

10:36
Фото: zaksobr.kamchatka.ru
Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин заявил, что случайно застрелил человека, когда пытался отпугнуть медведя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя парламентария Ольгу Струченко.
Парламентарий объяснил, что инцидент произошел вечером в поселке Озерновский, жители которого пожаловались на разгуливающего по местной свалке хищника. Тогда Редькин взял ружье, чтобы попытался самостоятельно его прогнать.
"В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице", – говорится в обращении политика.
По словам депутата, за содеянное он готов понести наказание, которое определит для него суд. Он уже приостановил свое членство в партии "Единая Россия" и снял свою кандидатуру с выборов депутатов местного заксобрания.
Редькин вместе с супругой является совладельцем компании "Витязь-Авто", занимающейся добычей и переработкой рыбы, и ООО "Новый дом". Согласно последней декларации, его доход за 2020 год составил 315 миллионов рублей.
Ранее на Чукотке было возбуждено уголовное дело в отношении депутата думы Магадана Александра Крамаренко из-за отстрела почти 180 гусей.
Скандал вызвала фотография, опубликованная в Instagram. На снимке мужчина стоит на фоне надписи "Чукотка 2021", выложенной из сотни тушек убитых птиц. Фото заинтересовало департамент природных ресурсов и экологии региона, представители которого пообещали привлечь виновного к ответственности.
Некоторые узнали в лице охотника Крамаренко, однако сам депутат свою вину не признал, утверждая, что фото отредактировано. Кроме того, по его словам, на фотографии только перьевые чучела птиц, а не настоящие гуси.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: