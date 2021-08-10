Суд арестовал обвиняемого в убийстве ребенка под Тулой

19:30
Фото: СУ СКР по Тульской области
Суд арестовал пенсионера, застрелившего двухлетнего ребенка и ранившего его мать в Тульской области. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.
Отмечается, что мужчине предъявили обвинение в убийстве малолетнего и покушении на убийство двух и более лиц.
"10 августа 2021 года на основании ходатайства следственных органов СК России по Тульской области обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится в сообщении.
Трагедия произошла в воскресенье, 8 августа, в деревне Панарино Щековского района Тульской области. Нетрезвый 69-летний местный житель выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с двухлетней дочерью на руках. Ребенок был ранен в голову и скончался на месте. Мать девочки госпитализировали с травмами.
По предварительным данным, мужчине показалось, что над ним смеялись дети, и этим его оскорбили. Однако на допросе он сообщил об отсутствии умышленности своих действий и заявил, что не намеревался совершать убийства.
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