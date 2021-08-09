Выстреливший в мать с ребенком мужчина отрицает умышленность своих действий – СК

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Житель Тульской области, выстреливший в мать с ребенком, отрицает умышленность своих действий. На допросе он сообщил, что не намеревался совершать убийства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

"Он допрошен был в качестве подозреваемого, говорит, что не хотел убивать, у него не было такого намерения. Обвинение мужчине на данный момент не предъявлено", – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, трагедия произошла в воскресенье, 8 августа, в деревне Панарино Щековского района Тульской области. Нетрезвый 69-летний местный житель выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с двухлетней дочерью на руках. Ребенок был ранен в голову и скончался на месте. Мать девочки госпитализировали с травмами.

Причина произошедшего устанавливается. По предварительным данным, мужчине показалось, что над ним смеялись дети, и этим его оскорбили.