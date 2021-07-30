Подозреваемого в убийстве девочки под Самарой полицейского уволили из органов

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Сотрудник полиции, подозреваемый в убийстве 15-летней девочки в Самарской области, уволен из внутренних дел. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что подозреваемый был уволен по дискредитирующим обстоятельствам. Кроме того, его руководителей также привлекут к дисциплинарной ответственности.

Также следователи сообщили, что слухи о близких отношениях между подозреваемым и убитой девочкой не соответствуют действительности.

Тело школьницы с признаками насильственной смерти в виде множественных повреждений было обнаружено вечером 29 июля в поселке Петра Дубрава Самарской области. По подозрению в ее убийстве был задержан сотрудник полиции.

По предварительным данным, сначала мужчина мог сбить ее на машине, после чего ударить ножом, чтобы скрыть факт ДТП.