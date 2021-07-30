Назван возможный мотив убийства девочки в Самарской области

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Подозреваемый в убийстве 15-летней девочки самарский полицейский мог сначала сбить ее на машине, а после этого ударить ножом, чтобы скрыть факт ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По официальной информации следствия, тело школьницы с признаками насильственной смерти в виде множественных повреждений было обнаружено вечером 29 июля в поселке Петра Дубрава Самарской области. По подозрению в ее убийстве был задержан сотрудник полиции.

Источник уточнил, что девушка жила в поселке вместе с отцом и училась в местной школе.

Ранее суд на Сахалине признал супругов Игоря и Кристину Дворниковых виновными в похищении, изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки. Мужчине было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, его жене – 15 лет в колонии строгого режима.