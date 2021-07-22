Убийцу восьмилетнего ребенка на Сахалине приговорили к пожизненному заключению

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Суд на Сахалине признал супругов Игоря и Кристину Дворниковых виновными в похищении, изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного суда сообщает ТАСС.

Уточняется, что мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, его жене – 15 лет в колонии строго режима.

"Суд, принимая во внимание мнение гособвинителя, назначил наказание подсудимому в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима с применением принудительной меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра по месту отбывания наказания", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правоохранители в Краснодаре задержали москвича по обвинению в сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних девочек в подъезде многоквартирного дома. По информации ведомства, дети рассказали об этом случае родителям, которые обратились в полицию.