Москвича на Кубани обвиняют в сексуальном насилии в отношении двух девочек

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Правоохранители в Краснодаре задержали москвича по обвинению в сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних девочек в подъезде многоквартирного дома. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

"В рамках расследования уголовного дела о совершении преступления против половой неприкосновенности малолетних (пункт б часть 4 статьи 132 УК РФ) установлена причастность к совершению данного преступления 50-летнего жителя города Москвы, и он задержан следователем. По данным следствия, вечером 10 июня <...> фигурант заставил проследовать 11- и 12-летнюю девочек вместе с ним в подъезд многоквартирного дома на улице Ставропольской, где совершил в отношении девочек преступление сексуального характера", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, дети рассказали об этом случае родителям, которые обратились в полицию.

"Мужчине предъявлено соответствующее обвинение, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", – уточнили в СК.

По данным СМИ, обвиняемый может являться генеральным директором одной из винодельческих компаний.

Ранее в Балашихе возбудили уголовное дело по факту преступления против половой неприкосновенности 17-летней девушки. По предварительным данным, утром 20 мая неизвестный мужчина напал на девушку, которая занималась спортом в лесу. Угрожая несовершеннолетней ножом, злоумышленник изнасиловал ее.