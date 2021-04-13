Актера из "Улиц разбитых фонарей" арестовали по обвинению в педофилии

Фото: кадр из фильма "Инспектор Купер – 2"; режиссеры – Максим Кубринский, Наталия Бучнева, Александр Картохин; производство – Группа компаний "Гамма"

Суд арестовал актера Никиту Струкова, сыгравшего роль в сериале "Улицы разбитых фонарей". Его обвинили в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

"Суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Никиты Струкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 135 УК РФ, сроком по 11 июня", – говорится в сообщении.

По данным городского главка Следственного комитета, от действий 62-летнего мужчины пострадали трое подростков.

"Обвиняемый в период с октября 2019 года по январь 2021 года в квартире одного из домов, расположенного в Кировском районе города, совершил три эпизода развратных действий в отношении трех подростков 2003 и 2005 годов рождения", – сообщили в СК.

Никита Струков родился в 1958 году. За актерскую карьеру исполнил около 20 ролей в кино, в том числе сыграл в двух эпизодах телесериала "Улицы разбитых фонарей".

Ранее суд арестовал мужчину, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в столичном районе Южное Бутово.