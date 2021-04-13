Актера из "Улиц разбитых фонарей" арестовали по обвинению в педофилии

20:27
Фото: кадр из фильма "Инспектор Купер – 2"; режиссеры – Максим Кубринский, Наталия Бучнева, Александр Картохин; производство – Группа компаний "Гамма"
Суд арестовал актера Никиту Струкова, сыгравшего роль в сериале "Улицы разбитых фонарей". Его обвинили в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
"Суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Никиты Струкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 135 УК РФ, сроком по 11 июня", – говорится в сообщении.
По данным городского главка Следственного комитета, от действий 62-летнего мужчины пострадали трое подростков.
"Обвиняемый в период с октября 2019 года по январь 2021 года в квартире одного из домов, расположенного в Кировском районе города, совершил три эпизода развратных действий в отношении трех подростков 2003 и 2005 годов рождения", – сообщили в СК.
Никита Струков родился в 1958 году. За актерскую карьеру исполнил около 20 ролей в кино, в том числе сыграл в двух эпизодах телесериала "Улицы разбитых фонарей".
Ранее суд арестовал мужчину, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в столичном районе Южное Бутово.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: