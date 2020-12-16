Присяжные признали виновным уфимца, убившего подозреваемого в педофилии

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Присяжные заседатели признали виновным жителя Уфы Владимира Санкина, обвиняемого в избиении до смерти подозреваемого в педофилии. Однако они попросили суд о снисхождении, сообщает РИА Новости.

30 января в Уфе к 33-летнему Санкину обратился 14-летний мальчик, попросив помочь ему и его сверстнику, так как неизвестный совершил в отношении них развратные действия. Конфликт перерос в драку, 54-летний предполагаемый педофил получил множественные удары и скончался в машине скорой помощи.

Санкин попросил суд рассматривать его дело с участием присяжных заседателей. Приговор будет оглашен 22 декабря. До приговора Санкина оставили под домашним арестом.

По версии следствия, обвиняемый похитил у потерпевшего имеющиеся при нем деньги. Ему предъявлено обвинение по статьям "Убийство" и "Разбой с применением оружия". Свою вину мужчина не признал.

Ранее суд в Татарстане приговорил к тюрьме местного жителя, пытавшегося убить 14-летнюю знакомую. Обвиняемый испугался беременности подростка. Его приговорили к 9 годам и 1 месяцу колонии строгого режима.