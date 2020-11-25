Жителя Татарстана осудили за попытку убить 14-летнюю девочку

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Суд в Татарстане приговорил к тюрьме местного жителя, пытавшегося убить 14-летнюю знакомую. Обвиняемый испугался беременности подростка, его приговорили к 9 годам и 1 месяцу колонии строгого режима, говорится на сайте СК РФ по региону.

Фигурантом дела стал 19-летний житель Азнакаевского района. Его признали виновным в преступлениях, предусмотренных статьями УК РФ "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" и "Покушение на убийство с целью скрыть другое преступление".

По данным следователей, злоумышленник познакомился в соцсети с 14-летней девочкой и в апреле вступил с ней в интимную близость. Потом потерпевшая заявила молодому человеку о подозрениях на беременность.

"Злоумышленник вывез потерпевшую в сельскую местность, где пытался задушить и нанес множественные удары руками и ногами по различным частям тела", – говорится в сообщении ведомства.

Девочку, потерявшую сознание, молодой человек погрузил в багажник машины, а потом сбросил в овраг. Потерпевшая, придя в сознание, вышла на дорогу, ей оказали помощь местные жители.

Ранее в Иванове был задержан подозреваемый в насилии над девочкой. Правоохранители установили приметы и составили фоторобот подозреваемого, опросив пострадавшую.