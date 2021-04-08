Обвиняемого в сексуальном насилии над детьми в Южном Бутове арестовали

Фото: ГСУ СК России по Москве

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в столичном районе Южное Бутово. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

"Фигуранту предъявлено обвинение, его причастность к инкриминируемым преступлениям подтверждается материалами уголовного дела, а также допросами потерпевших, проведенными опознаниями и очными ставками", – рассказали в СК.

Отмечается, что в квартире фигуранта провели обыск, в ходе которого изъяли улики, в частности, мобильные устройства, компьютерную технику и одежду, которая была на мужчине в момент преступления. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что на территории Южного Бутова мужчина заманил детей в нежилое строение, где под угрозой убийства и причинения насилия надругался над ними.