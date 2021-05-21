СК возбудил дело после изнасилования школьницы в Балашихе

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В Балашихе возбудили уголовное дело по факту преступления против половой неприкосновенности 17-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления СК.

По предварительным данным, утром 20 мая неизвестный мужчина напал на девушку, которая занималась спортом в лесу. Угрожая несовершеннолетней ножом, злоумышленник изнасиловал ее.

На данный момент следователи осмотрели место происшествия и допросили потерпевшую, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

Ранее полиция задержала подозреваемого в изнасиловании сотрудницы магазина в Москве. По данным следствия, 10 мая молодой человек 2002 года рождения, находясь в подсобном помещении одного из магазинов на Ярославском шоссе, совершил в отношении сотрудницы 1989 года рождения насильственные действия сексуального характера.

По факту изнасилования было возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения.