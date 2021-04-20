Преподаватель Высшей школы экономики арестован по обвинению в педофилии

12:08
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Доцента Высшей школы экономики Алексея Ракова обвиняют в педофилии. Чертановский суд Москвы принял решение заключить его под стражу, сообщает ТАСС.
По информации следствия, обвиняемый переписывался в интернете с малолетними в период с сентября по октябрь 2013 года. В отношении двух малолетних он совершил развратные действия сексуального характера по видеосвязи. Раков также присылал им фотографии интимного характера. О данных событиях стало известно лишь спустя продолжительное время, так как дети побоялись рассказать о произошедшем родителям.
"Ракову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Постановление не было обжаловано и вступило в силу", – сообщили в суде.
Ранее сообщалось об аресте в Зеленограде мужчины, который показывал гениталии несовершеннолетним во время поездки в автобусе. От его действий пострадали две девочки.
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