Преподаватель Высшей школы экономики арестован по обвинению в педофилии

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Доцента Высшей школы экономики Алексея Ракова обвиняют в педофилии. Чертановский суд Москвы принял решение заключить его под стражу, сообщает ТАСС.

По информации следствия, обвиняемый переписывался в интернете с малолетними в период с сентября по октябрь 2013 года. В отношении двух малолетних он совершил развратные действия сексуального характера по видеосвязи. Раков также присылал им фотографии интимного характера. О данных событиях стало известно лишь спустя продолжительное время, так как дети побоялись рассказать о произошедшем родителям.

"Ракову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Постановление не было обжаловано и вступило в силу", – сообщили в суде.

Ранее сообщалось об аресте в Зеленограде мужчины, который показывал гениталии несовершеннолетним во время поездки в автобусе. От его действий пострадали две девочки.