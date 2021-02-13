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Москва 24

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Происшествия

04:30

Домогавшийся школьниц в Петербурге учитель признал вину

суды происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест учителя, которого задержали за развратные действия в отношении двух школьниц.

Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, мера пресечения избрана до 10 апреля. Сам обвиняемый против домашнего ареста не возражал.

Согласно поступившим в суд материалам дела, во время допроса Юрий Филиппов 1959 года рождения признал вину и дал изобличающие показания, передает ТАСС.

Процесс по избранию меры пресечения проходил в закрытом режиме. Ранее Следственный комитет (СК) задержал подозреваемого и возбудил два уголовных дела.

По данным следствия, мужчина неоднократно домогался к школьнице во время дополнительных занятий. Отмечалось, она жаловалась на повышенное внимание со стороны преподавателя.

Однако взрослые сперва отнеслись к жалобам ребенка со скепсисом. Позже в Сети появилось видео, на котором мужчина прижимает к себе школьницу. Запись якобы сделала сама девочка.

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