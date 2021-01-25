Актер Никита Струков отреагировал на подозрения в педофилии

Фото: кадр из фильма "Инспектор Купер – 2", реж. Наталия Бучнева, Александр Картохин, Алексей Богданов, Максим Кубринский

Актер Никита Струков заявил, что детей трогать нельзя ни при каких обстоятельствах. Такими словами он прокомментировал информацию о том, что его подозревают в домогательствах, сообщает 78.ru.

Артиста в развращении обвинил 15-летний подросток. Их знакомство произошло в летнем лагере, когда Струков работал там вожатым. Актер отметил, что общался с матерью мальчика, когда та приезжала на родительский день в лагерь, а сестер мальчика он не видел.

"Они все меня считают кто отцом, кто дедом. Мне очень трудно это объяснить. Я понимаю, что современные люди из телевизора неправильно понимают, когда ребенок идет обниматься, а в большинстве они там бывают без родителей, я не могу сказать: "Пошел отсюда", – законом запрещено", – отметил Струков.

Он добавил, что обвинившего его подростка не помнит, и предположил, что на мальчика могли оказывать давление.

"Тут же оказался адвокат, обе сестры, которые держат его в ежовых рукавицах, так что какие-то показания он мог давать", – добавил он.

Струков заверил, что детей трогать нельзя ни в коем случае. Он подчеркнул, что его деятельность у всех на виду, поскольку он работает в кино. При этом актер допустил наличие "каких-то отклонений" у себя.

Сообщается, что у подозреваемого изъяли телефон. Сам Струков считает, что его определенное время прослушивали. Актер рассказал и о психологическом давлении в свой адрес.

Ранее игрока клуба "Что? Где? Когда?" Михаила Скипского обвинили в домогательствах. Журналистка издания The Bell Екатерина Аренина написала в своем Twitter, что Скипский приставал к ней. Причем на тот момент девушке было 15 лет, а он работал в ее школе географом.

