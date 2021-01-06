Лондонский суд отказался освободить Ассанжа под залог

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На заседании Вестминстерского магистратского суда в Лондоне было объявлено, что основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа не освободят под залог. Об этом сообщает ТАСС.

"Я убеждена в наличии существенных оснований полагать, что господин Ассанж не явится в суд на рассмотрение апелляции, если сегодня он будет отпущен на свободу", – заявила судья Ванесса Барайтсер.

Апелляция, на которую ссылается представитель суда – это часть процесса, в рамках которого американская прокуратура добивается экстрадиции Ассанжа в США.

Основателя WikiLeaks задержали в Лондоне, в апреле 2019 года, по запросу американской стороны. Ему предъявили обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, также в Швеции его обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Защита Ассанжа, как заявил главред Wikileaks Кристинн Храфнссон, будет оспаривать отказ освободить мужчину из тюрьмы строгого режима Белмарш, где он содержится уже 20 месяцев.

