Суд в Лондоне отказался экстрадировать Ассанжа в США

14:35
Фото: ТАСС/PA Images/Dominic Lipinski
Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает РИА Новости.
В суде добавили, что запрос на экстрадицию Ассанжа отклонен в связи с опасениями за его психическое здоровье.
В настоящее время Ассанж находится в тюрьме в Лондоне за нарушение условий освобождения под залог. Речь идет о событиях 2012 года, тогда Ассанжа обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании в Швеции. Его задержали в столице Великобритании 11 апреля 2019 года по запросу США.
Журналист был взят под стражу британской полицией после того, как Эквадор отказал ему в предоставлении дипломатического убежища. Его задержали прямо в здании диппредставительства, где он провел 7 лет.
Основателя WikiLeaks арестовали по двум причинам – из-за попытки скрыться от британского правосудия в 2012 году, а также по запросу об экстрадиции от США.
В июне 2020 года в США вынесли новое обвинительное заключение в отношении Джулиана Ассанжа. В американском министерстве юстиции заявляли, что речь идет о связях Ассанжа с хакерской группой Anonymous.
Программист из Австралии стал широко известен после того, как в 2010 году основанный им сайт опубликовал секретные документы Госдепа США, а также материалы, касающиеся военных действий в Ираке и Афганистане.
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