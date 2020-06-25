В США вынесли новое обвинительное заключение в отношении Ассанжа

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В США вынесли новое обвинительное заключение в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американское министерство юстиции.

В ведомстве отметили, что новое обвинение не несет в себе дополнительных статей к предыдущему заключению, предъявленному Ассанжу в мае прошлого года.

"Оно (новое обвинительное заключение – Прим. Ред.) расширяет масштаб сговора, существовавшего вокруг предполагаемых взломов компьютеров, в которых ранее обвинялся Ассанж", – пояснили в Минюсте США.

Уточняется, что в новом обвинении речь идет о связях Ассанжа с хакерской группой Anonymous.

Ранее друг Ассанжа рассказал об ухудшении состояния основателя WikiLeaks. По его словам, Ассанжу трудно говорить и возникает ощущение, что он находится под воздействием каких-то препаратов.