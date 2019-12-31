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Политика

11:05

Друг Ассанжа рассказал об ухудшении состояния основателя WikiLeaks

политика

Фото: ТАСС/АР/Matt Dunham

Журналист Вон Смит рассказал об ухудшении состояния основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в тюрьме в Великобритании.

В канун Рождества основателю WikiLeaks позволили сделать один звонок. Смит подчеркнул, что Ассанж с трудом мог говорить, вследствие чего у него сложилось впечатление, что он находится под воздействием каких-то препаратов.

Журналист утверждает, что их беседа с Ассанжем была невеселой, в частности, основатель WikiLeaks в разговоре заявил, что он "медленно умирает", передает RT.

Смит также выразил недоумение, почему Ассанж отбывает наказание в тюрьме максимально строгого режима, где содержатся преступники, представляющие угрозу для общества. Он считает, что его могли поместить туда в качестве показательного урока.

"Происходящее с Джулианом, очевидно, в большей степени продиктовано желанием отомстить и на примере показать другим, что не стоит пытаться привлечь Америку к ответственности таким способом", – сказал он.

Джулиан Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как в 2010 году его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании в Швеции. Его задержали в столице Великобритании 11 апреля 2019 года по запросу США.

В Америке мужчину обвиняют в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. 1 мая основателя WikiLeaks приговорили к 11,5 месяцам тюрьмы в Британии.

В конце ноября стало известно, что прокуратура Швеции прекратила предварительное расследование в отношении основателя Wikileaks.

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