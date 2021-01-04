Мексика намерена предложить убежище Ассанжу

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Основателю организации WikiLeaks ("Викиликс") Джулиану Ассанжу могут предоставить политическое убежище в Мексике. Об этом сообщил президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Я обращусь к главе МИД для начала необходимой процедуры, чтобы попросить Великобританию о возможности оставить Ассанжа на свободе и дать Мексике предоставить ему убежище", – заявил он.

Президент также отметил, что согласен с решением лондонского суда о невозможности экстрадировать Ассанжа в США из-за существующего риска для его жизни. Обрадор считает, что он "должен быть помилован".

Ранее судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В суде добавили, что запрос на экстрадицию Ассанжа отклонен в связи с опасениями за его психическое здоровье.

Журналист был взят под стражу британской полицией после того, как Эквадор отказал ему в предоставлении дипломатического убежища. Его задержали прямо в здании диппредставительства, где он провел 7 лет.

Основателя WikiLeaks арестовали по двум причинам – из-за попытки скрыться от британского правосудия в 2012 году, а также по запросу об экстрадиции от США.

В июне 2020 года в США вынесли новое обвинительное заключение в отношении Джулиана Ассанжа. В американском министерстве юстиции заявляли, что речь идет о связях Ассанжа с хакерской группой Anonymous.

Программист из Австралии стал широко известен после того, как в 2010 году основанный им сайт опубликовал секретные документы Госдепа США, а также материалы, касающиеся военных действий в Ираке и Афганистане.