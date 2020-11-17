В сети кафе по доставке шаурмы дали курьерам инструкции по работе с харассментом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В федеральной сети кафе по доставке шаурмы "Сеньор Денер" подтвердили Москве 24 создание инструкции, как курьерам реагировать на домогательства со стороны заказчиков.

Поводом к ее разработке послужила публикация в соцсетях видео, где подвыпившие девушки, отдыхающие в одной из столичных саун, насильно раздели курьера, который доставил им шаурму. Среди 10 пунктов инструкции есть такие рекомендации: воззвать к честности и порядочности клиента, сделать глубокий вдох и выдох, выставить препятствие в виде термосумки между собой и любвеобильным заказчиком.





Ольга Ульянова глава службы поддержки федеральной сети кафе по доставке шаурмы "Сеньор Денер"

Инструкция действительно была создана. Но носит скорее неформальный характер, чтобы повеселить всю нашу команду на фоне такой вот не совсем обычной ситуации. Просто на новость по-разному отреагировали, но большинство курьеров говорили: "Почему не я?"

Вместе с тем, по словам представителя компании, с домогательствами на работе молодые люди столкнулись впервые, а вот "легкие случаи" у девушек-курьеров бывали.



Фото: соцсети

Ранее в соцсетях распространилось сообщение, что после доставки заказа курьер Delivery Club вступил в переписку с 11-летней девочкой без ее согласия. В компании быстро отреагировали на публикацию и провели расследование.

В пресс-службе сервиса рассказали, что диалог с подростком попытался вести курьер ресторана Burger King. Отмечается, что менеджеру заведения была направлена жалоба с требованием отстранить данного сотрудника от работы. Кроме того, в Delivery Club принесли извинения семье девочки.