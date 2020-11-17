В сети кафе по доставке шаурмы дали курьерам инструкции по работе с харассментом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В федеральной сети кафе по доставке шаурмы "Сеньор Денер" подтвердили Москве 24 создание инструкции, как курьерам реагировать на домогательства со стороны заказчиков.
Поводом к ее разработке послужила публикация в соцсетях видео, где подвыпившие девушки, отдыхающие в одной из столичных саун, насильно раздели курьера, который доставил им шаурму. Среди 10 пунктов инструкции есть такие рекомендации: воззвать к честности и порядочности клиента, сделать глубокий вдох и выдох, выставить препятствие в виде термосумки между собой и любвеобильным заказчиком.
Вместе с тем, по словам представителя компании, с домогательствами на работе молодые люди столкнулись впервые, а вот "легкие случаи" у девушек-курьеров бывали.
Фото: соцсети
Ранее в соцсетях распространилось сообщение, что после доставки заказа курьер Delivery Club вступил в переписку с 11-летней девочкой без ее согласия. В компании быстро отреагировали на публикацию и провели расследование.
В пресс-службе сервиса рассказали, что диалог с подростком попытался вести курьер ресторана Burger King. Отмечается, что менеджеру заведения была направлена жалоба с требованием отстранить данного сотрудника от работы. Кроме того, в Delivery Club принесли извинения семье девочки.
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