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Общество

14:27

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В сети кафе по доставке шаурмы дали курьерам инструкции по работе с харассментом

Защита чести: в сети кафе научили курьеров бороться с харассментом
общество эксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В федеральной сети кафе по доставке шаурмы "Сеньор Денер" подтвердили Москве 24 создание инструкции, как курьерам реагировать на домогательства со стороны заказчиков.

Поводом к ее разработке послужила публикация в соцсетях видео, где подвыпившие девушки, отдыхающие в одной из столичных саун, насильно раздели курьера, который доставил им шаурму. Среди 10 пунктов инструкции есть такие рекомендации: воззвать к честности и порядочности клиента, сделать глубокий вдох и выдох, выставить препятствие в виде термосумки между собой и любвеобильным заказчиком.

Инструкция действительно была создана. Но носит скорее неформальный характер, чтобы повеселить всю нашу команду на фоне такой вот не совсем обычной ситуации. Просто на новость по-разному отреагировали, но большинство курьеров говорили: "Почему не я?"
Ольга Ульянова
глава службы поддержки федеральной сети кафе по доставке шаурмы "Сеньор Денер"

Вместе с тем, по словам представителя компании, с домогательствами на работе молодые люди столкнулись впервые, а вот "легкие случаи" у девушек-курьеров бывали.

Фото: соцсети

Ранее в соцсетях распространилось сообщение, что после доставки заказа курьер Delivery Club вступил в переписку с 11-летней девочкой без ее согласия. В компании быстро отреагировали на публикацию и провели расследование.

В пресс-службе сервиса рассказали, что диалог с подростком попытался вести курьер ресторана Burger King. Отмечается, что менеджеру заведения была направлена жалоба с требованием отстранить данного сотрудника от работы. Кроме того, в Delivery Club принесли извинения семье девочки.

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Соболева Илона

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