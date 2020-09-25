Депутат ГД предложил присваивать курьерам на велосипедах идентификационные номера

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Зампредседателя комитета Государственной думы по транспорту и строительству Александр Старовойтов предлагает присваивать курьерам на велосипедах идентификационные номера. Такие меры нужны для снижения количества нарушений ПДД, приводит Агентство "Москва" заявление депутата.
"Мы можем, конечно, говорить о том, чтобы обучать велосипедистов-курьеров ПДД, и это в какой-то степени правильно, но при всем при этом основной проблемой будет являться то, что мы не можем практически идентифицировать этих людей, то есть кто есть кто, кто из Delivery, кто из "Яндекс.Еды", мы можем определить только по цвету их сумок", – сказал парламентарий. По словам Старовойтова, установить личности курьеров сложно, потому что они передвигаются по городу в масках.
Депутат ГД предлагает, чтобы сервисы доставки еды отметили свои курьеров идентификационными номерами, нанести их можно было бы на сумки.
"Если кто-то совершает какие-то грубые нарушения, то, по крайней мере, граждане могли бы сфотографировать этот номер", – обращает внимание Старовойтов. Помимо того, номер смогут зафиксировать сотрудники ГИБДД, камеры видеофиксации, добавляет он.
Еще Старовойтов напомнил, что курьеры достойны уважения за свою работу, однако некоторые из них нарушают правила дорожного движения. "Чтобы не делать это регулирование законодательным, хотел бы обратиться через СМИ к крупным компаниям, чтобы они решили этот вопрос сами", – отметил депутат Госдумы.
Ранее говорилось, что в Москве резко выросло число аварий с курьерами на велосипедах.
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