Курьерам Delivery Club выплатили более 9 млн рублей – СК

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Курьерами Delivery Club выплатили свыше 9 миллионов рублей для ликвидации задолженности компании по зарплате, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника столичного управления ведомства Юлию Иванову.

Она сообщила, что задолженность погашена перед 325 работниками. Иванова отметила, что материалы доследственной проверки по невыплате зарплаты сотрудникам Delivery Сlub находятся в распоряжении ведомства.

"Руководство территориального подразделения совместно со следователями провели встречу с представителями компаний для урегулирования сложившейся ситуации", – сообщила Иванова.

Проверка СК была инициирована в связи с информацией СМИ, согласно которой руководство Delivery Club не выплачивало зарплаты сотрудникам компании в период с мая по настоящее время. В связи с этим курьеры устроили забастовку.

В Delivery Club сообщили, что проблемы возникли из-за одного из логистических партнеров, который допустил просрочку.

"В общей сложности с задержкой заработной платы столкнулись 326 курьеров. Все они работали через одну логистическую компанию – ООО "Амароли". Подрядчик задержал выплаты курьерам, несмотря на то что Delivery Club рассчитывался с ним своевременно и в полном объеме", – заявили в Delivery Club.

В связи с данным инцидентом Mail.ru Group подаст в суд на своего логистического партнера. В компании заявили, что данный инцидент будет иметь последствия в виде репутационных потерь. В связи с этим Mail.ru будет требовать ответа от тех, кто допустил подобное развитие событий.