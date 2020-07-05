Сервис Delivery Club расторг договор с одним из партнеров

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Сервис доставки еды Delivery Club расторг договор с логистическим партнером. Причиной стало то, что обнаружились долги по зарплате перед курьерами, рассказали ТАСС представители компании.

"К сожалению, один из логистических партнеров действительно допустил просрочку платежей в отношении нескольких десятков курьеров. Мы уже подключились к решению этой проблемы, в ближайшие дни задолженность перед курьерами будет полностью погашена", – объяснили в пресс-службе сервиса.

В Delivery Club обратили внимание, что курьерам, столкнувшимся с подобными трудностями, предложат другие варианты трудоустройства. Они также смогут продолжать работать. По предварительным данным, за два месяца заработную плату не получили около 30 работников службы доставки еды.

Ранее в Москве курьеры Delivery Club и Яндекса устроили массовую драку. В больницу никто из участников не обращался.